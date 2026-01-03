Tragedia a Crans-Montana: Come funziona il protocollo DVI per l'identificazione delle vittime

Il tragico incendio verificatosi nella notte di Capodanno presso il locale Le Constellation di Crans-Montana ha provocato la morte di oltre 40 persone, provenienti da diversi Paesi. Questo evento sottolinea l’urgenza di un protocollo di identificazione rigoroso e internazionale, il Disaster Victim Identification (DVI), attualmente in fase di attuazione da parte delle autorità svizzere.

La complessità dell’identificazione

Identificare le vittime di un disastro come quello di Crans-Montana rappresenta un compito arduo e complesso. I resti delle persone decedute sono stati gravemente compromessi dalle fiamme, rendendo difficile la loro identificazione. Come ha spiegato il presidente del Consiglio di Stato del canton Vallese, Mathias Reynard, ci vorranno giorni per completare questo processo. Gli esperti stanno ricorrendo all’analisi di campioni di DNA e all’uso di impronte dentali, strumenti essenziali per garantire che le famiglie ricevano notizie certe sui propri cari.

Le sfide legate al DVI

Il protocollo DVI implica un approccio multidisciplinare, coinvolgendo investigatori, esperti forensi e medici. Questo sistema, adottato a livello internazionale, è stato sviluppato in risposta a catastrofi come lo tsunami dell’Oceano Indiano nel 2004. Tale evento ha evidenziato l’importanza di standardizzare le procedure di identificazione. Il DVI non si limita all’analisi del DNA; in caso di difficoltà nel reperire campioni, è possibile utilizzare anche le radiografie dentali, un metodo che ha dimostrato efficacia in situazioni analoghe nel passato.

Un supporto internazionale

La situazione a Crans-Montana ha suscitato l’interesse e la solidarietà di diverse nazioni. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha offerto il supporto della polizia scientifica e dei carabinieri per assistere le autorità svizzere nel processo di identificazione. Inoltre, è giunto un team dall’unità israeliana Zaka, nota per la sua esperienza in situazioni di emergenza e identificazione delle vittime.

Situazione attuale e prospettive

I parenti delle vittime stanno cercando di ottenere notizie sui propri cari. La crisi ha spinto molte famiglie a recarsi a Crans-Montana o a contattare gli ospedali per avere informazioni sui dispersi. La polizia svizzera ha già identificato la maggior parte dei feriti e sta comunicando con i familiari per fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute.

Le autorità stanno affrontando anche la questione degli individui non identificati, i quali potrebbero non avere documenti a causa della gravità delle loro condizioni. Questo complica ulteriormente il lavoro degli esperti, i quali concentrano i propri sforzi per garantire che ogni vittima possa essere identificata con certezza.

Il contesto della tragedia

La tragedia di Crans-Montana rappresenta un duro colpo per le comunità coinvolte e mette in evidenza l’importanza di avere procedure di identificazione ben strutturate. Il protocollo DVI non solo facilita il lavoro delle autorità, ma offre anche un supporto psicologico alle famiglie, le quali possono trovare un certo senso di chiusura attraverso l’identificazione dei loro cari. La cooperazione internazionale e l’uso di tecnologie avanzate saranno essenziali per gestire la situazione e garantire che ogni vittima riceva il rispetto e la dignità che merita.