Tragedia a Fano: Due Paracadutisti Perdono la Vita in un Incidente Aereo

Una giornata di sport si è trasformata in un dramma a Fano, dove due paracadutisti esperti hanno perso la vita in un tragico incidente durante un lancio. Violetta Laiketsion, 63 anni, e Ermes Zampa, 70 anni, stavano partecipando a un’attività di paracadutismo quando, per cause ancora da accertare, i loro paracaduti si sono intrecciati, portandoli a una caduta mortale da un’altezza di circa 30-50 metri.

Il racconto della tragedia

Michele Iddas, paracadutista istruttore e amico di lunga data delle vittime, ha descritto la scena con grande dolore. “Ho visto i loro corpi precipitare in un attimo. Erano due esperti, conoscevo Violetta da 15 anni e mi ha introdotto a questo sport”, ha dichiarato Iddas, visibilmente scosso. “È difficile da accettare e capire come sia potuto accadere tutto questo”.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, il momento fatale si sarebbe verificato durante la fase di atterraggio. I due paracadutisti, dopo essere saltati da un aereo a 4.200 metri, hanno iniziato a scendere in caduta libera prima di aprire i paracaduti a circa 1.800 metri. Tuttavia, a una quota troppo bassa, si sono trovati in prossimità l’uno dell’altro, portando a un intreccio letale delle loro vele.

Reazioni e testimonianze

Il mondo del paracadutismo è rimasto sconvolto dall’accaduto. “Non ho mai visto nulla di simile in oltre 30 anni di esperienza”, ha dichiarato Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano. “Ermes ha saltato per primo e Violetta per ultima; la loro posizione in volo potrebbe aver contribuito alla tragedia”. Mascio ha sottolineato l’importanza delle procedure di sicurezza nel paracadutismo, ma ha riconosciuto che a volte eventi imprevisti possono verificarsi.

Il video dell’incidente

Un testimone presente sul posto ha registrato il lancio con il proprio telefono. La registrazione, che ha catturato anche i momenti immediatamente precedenti l’incidente, è stata sequestrata dagli investigatori per analisi. Questo video potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere la dinamica finale del tragico evento.

Un addio doloroso

Le vittime, parte integrante della comunità paracadutistica locale, hanno lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Gabriele Bavona, un altro paracadutista presente al lancio, ha ricordato Ermes come una persona gentile e prudente, mentre Michele Iddas ha descritto Violetta come un’insegnante esperta e appassionata. “È una tragedia che colpisce profondamente tutti noi”, ha dichiarato un altro paracadutista, evidenziando il senso di famiglia che caratterizza la comunità.

Indagini in corso

I carabinieri conducono le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Sono state raccolte numerose testimonianze da chi era presente a bordo e a terra. La comunità di Fano, insieme al mondo del volo sportivo, attende ulteriori informazioni su quanto accaduto, unendosi nel cordoglio per una perdita inaspettata e tragica.