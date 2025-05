Un tragico incidente in via Scarincio

La scorsa notte, la città di Imperia è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un giovane ormeggiatore di 33 anni, Marco Di Pietro. L’incidente è avvenuto in via Scarincio, nei pressi del museo navale, dove l’uomo si è schiantato con il suo scooter contro un’auto parcheggiata.

La notizia ha suscitato grande commozione tra i cittadini e i colleghi di lavoro, che ricordano Marco come una persona solare e sempre disponibile.

Le conseguenze dell’incidente

Marco Di Pietro viaggiava insieme a una donna di 30 anni, che è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale di Imperia. Le sue condizioni sono gravi, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo del personale sanitario, dei vigili del fuoco e della polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un forte rumore e di aver visto il giovane a terra, mentre la donna era visibilmente in difficoltà.

Indagini in corso

Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La polizia locale ha già avviato un’inchiesta per determinare se ci siano state responsabilità da parte di altri veicoli o se l’incidente sia stato causato da una distrazione del conducente dello scooter. La comunità di Imperia è in lutto e si stringe attorno alle famiglie coinvolte, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli sulla salute della donna e sulle cause dell’incidente.