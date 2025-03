Tragedia a Malaga: un giovane di Pagani muore in gita scolastica

Un evento tragico in Spagna

Un ragazzo di 18 anni, Davide Calabrese, originario di Pagani, in provincia di Salerno, è tragicamente deceduto durante una gita scolastica a Malaga, in Spagna. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale e il liceo scientifico Mangino, dove Davide era uno studente. Le circostanze della sua morte sono ancora poco chiare, ma sembra che il giovane fosse stato ricoverato in ospedale a causa di una febbre prima di perdere la vita.

La reazione della comunità

La notizia della scomparsa di Davide ha suscitato un’ondata di dolore tra i suoi familiari, amici e compagni di scuola. I genitori del ragazzo si sono precipitati in Spagna non appena hanno appreso della tragedia. Il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, ha espresso il suo cordoglio attraverso un commovente messaggio sui social media, sottolineando quanto fosse prematuro e ingiusto il destino riservato a Davide. “Era il momento delle risate e invece ci troviamo a piangere sul mai più”, ha scritto il sindaco, evidenziando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Un giovane pieno di vita

Davide era ben conosciuto nella sua comunità, e la sua morte ha lasciato un segno indelebile tra coloro che lo conoscevano. Il messaggio del sindaco ha toccato il cuore di molti, descrivendo Davide come un giovane pieno di sogni e speranze. “Era il momento di costruire ricordi indelebili di fratellanza, scoperta, crescita”, ha continuato De Prisco, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia Calabrese e a tutti i compagni di scuola che hanno condiviso momenti preziosi con lui. La comunità di Pagani si unisce nel dolore, offrendo le proprie condoglianze e supporto alla famiglia in questo momento difficile.