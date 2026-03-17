Tragedia a Milano: pedone di 75 anni investito da un tir in piazza Ovidio

Un pedone di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un tir in piazza Ovidio a Milano; il mezzo è stato sequestrato e la dinamica è al vaglio delle autorità

Il 17 marzo 2026 un grave incidente ha segnato il pomeriggio in zona Mecenate a Milano: intorno alle 14.22 un tir ha travolto un uomo di circa 75 anni in piazza Ovidio, provocandone la morte sul colpo. La scena è avvenuta all’incrocio con via Mecenate, nelle vicinanze dell’intersezione con via Salomone; i soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente con automedica e ambulanza ma hanno potuto solo constatare il decesso. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente e, secondo le prime rilevazioni, indossava degli auricolari per ipoudenti, elemento che viene considerato nelle verifiche.

Le prime ricostruzioni indicano che l’uomo stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali ma non esattamente sopra di esse: il punto di impatto è stato segnalato a circa sette metri dall’attraversamento pedonale. Il camion coinvolto, un autocarro lungo circa 18 metri, è stato fermato sul posto; i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per estrarre il corpo rimasto sotto il mezzo. Sul luogo sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per iniziare le indagini sulla dinamica.

La dinamica ricostruita dagli inquirenti

Secondo quanto raccolto finora, il veicolo stava procedendo lungo piazza Ovidio in direzione di via Mecenate quando si è verificato l’impatto. Le autorità stanno valutando traiettoria e velocità del mezzo, oltre alla posizione esatta del pedone al momento dell’urto: si ipotizza che la persona abbia attraversato da destra e fuori dalle strisce, comportamento che nei rilievi viene comparato alle testimonianze presenti sul posto. L’uso di auricolari per ipoudenti è considerato un elemento rilevante per comprendere le capacità uditive del pedone al momento dell’incidente.

Posizione del pedone e punti critici

Il punto di impatto è stato individuato a pochi metri dall’attraversamento segnalato: circa sette metri dalle strisce secondo le prime misurazioni. Questo dato guida gli investigatori nel valutare se si sia trattato di un attraversamento improvviso o di una possibile incomprensione della distanza e dei tempi di percorrenza del veicolo. Il termine attraversamento pedonale viene esaminato in relazione alla visibilità, alla segnaletica presente e alle condizioni del traffico nel momento dell’incidente, aspetti che saranno documentati nei verbali della Polizia Locale.

Intervento dei soccorsi e procedimenti giudiziari

Sul posto sono intervenute diverse squadre: oltre al 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di recupero del corpo, mentre la Polizia Locale ha delimitato l’area per permettere i rilievi tecnico-investigativi. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del tir per gli accertamenti tecnici e per eventuali controlli sullo stato del veicolo e della documentazione del conducente. Le risultanze delle analisi meccaniche e dei rilievi stradali saranno decisive per stabilire eventuali responsabilità penali o civili.

Tempi e attività investigative

Le verifiche includono l’esame del cronotachigrafo, la verifica dei tempi di guida del conducente e l’analisi dei sistemi frenanti del mezzo; saranno inoltre acquisite testimonianze e, se disponibili, filmati di telecamere di sorveglianza della zona. L’iter procedurale prevede che il sequestro del veicolo rimanga in vigore fino al completamento degli accertamenti disposti dalla Procura, che coordina le attività per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Contesto urbano e riflessioni successive

La tragedia inserisce questo episodio in un quadro più ampio di attenzione alla sicurezza stradale in città: la vicinanza di attraversamenti pedonali, la presenza di mezzi pesanti e le abitudini di attraversamento dei pedoni sono temi che emergono dopo l’incidente. Il caso mette in evidenza l’importanza di infrastrutture chiare, di visibilità adeguata e di comportamenti preventivi da parte di tutti gli utenti della strada. Le autorità locali e i tecnici della mobilità saranno chiamati a esaminare se intervenire con misure di regolamentazione o miglioramento della segnaletica nella zona di piazza Ovidio.