Tragedia a Monteverde: Giovane di 27 anni muore dopo una caduta dal terzo piano

Un giovane di 27 anni ha tragicamente perso la vita a Roma dopo una caduta dal balcone di un bed and breakfast. Il suo coinquilino è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Un drammatico episodio ha scosso il quartiere Monteverde di Roma, dove un giovane di 27 anni, Leonardo Fiorini, ha perso la vita a causa di una caduta da un balcone. L’incidente è avvenuto la sera di giovedì, e la dinamica dell’accaduto ha portato all’arresto di David Stojanovic, un venticinquenne che condivideva la stanza con la vittima.

Il contesto di questa tragedia è emerso dalle prime indagini e dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, che sono intervenuti dopo che alcuni residenti del palazzo hanno allertato le forze dell’ordine. Fiorini è precipitato da un’altezza di circa dodici metri, morendo sul colpo.

La lite tra coinquilini

La serata tragica ha avuto inizio all’interno del bed and breakfast, dove i due giovani, entrambi originari di Isola Liri in provincia di Frosinone, avevano preso in affitto una stanza. Secondo le ricostruzioni, la lite tra Fiorini e Stojanovic sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire. I due, impiegati in negozi del centro di Roma, avrebbero iniziato a discutere animatamente, portando la tensione a un punto di rottura.

La caduta fatale

La lite è degenerata, e i due si sono spintonati fino al balcone. Fiorini, che era parzialmente svestito, è stato spinto giù, precipitando nel vuoto. Testimoni presenti nel palazzo hanno riferito di aver udito grida e rumori provenienti dall’appartamento, suggerendo un’escalation di violenza che ha preceduto la caduta. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Le indagini e le accuse

David Stojanovic è stato trovato dai carabinieri all’interno dell’appartamento e, al momento del suo arresto, appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno disposto esami tossicologici sia per lui che per la vittima, al fine di comprendere meglio la situazione in cui si trovavano i due giovani.

Stojanovic, posto agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio, ha fornito la propria versione dei fatti, sostenendo di aver cercato di impedire a Fiorini di lanciarsi dal balcone. Tuttavia, le testimonianze raccolte e le prove iniziali sembrano contraddire questa affermazione, e le indagini continuano per fare chiarezza sulla dinamica esatta dell’incidente.

Le conseguenze e il futuro legale

La Procura di Roma sta seguendo il caso con attenzione, e l’udienza di convalida dell’arresto di Stojanovic è prevista nei prossimi giorni. Gli inquirenti sono determinati a comprendere i motivi della lite e a stabilire se ci siano ulteriori responsabilità o elementi da considerare in questo tragico evento. Le indagini sono ancora in corso, e i risultati degli esami tossicologici potrebbero fornire informazioni cruciali per la valutazione legale della situazione.