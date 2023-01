Tragedia a Ortona, anziano soffoca il fratello disabile e si impicca

Un dramma familiare è avvenuto a Ortona in provincia di Chieti. Un uomo di 70 anni ha ucciso il fratello di 75 anni. L'anziano si è poi tolto la vita.

Ancora un altro dramma in queste ultime ore.

È avvenuto a Ortona in provincia di Chieti dove un uomo di 70 anni ha ucciso il fratello disabile di 75 anni. Il 70enne si è poi tolto la vita, impiccandosi. Stando a quanto si apprende, l’allarme sarebbe stato lanciato dal fratello delle due vittime che avrebbe rivenuto i due corpi, non appena rientrato a casa. Da chiarire le cause che avrebbero portato a questo folle gesto.

Omicidio-Suicidio a Ortona: morti due fratelli di 70 e 75 anni

Il 70enne pare si occupasse personalmente del fratello che era paralizzato. Il dramma – si legge da ChietiToday – si è consumato nel pomeriggio di domenica 29 gennaio in un appartamento al piano terra di uno stabile di quattro piani situato nel centro di Ortona. L’abitazione è stata posta in stato di sequestro e le salme dei due fratelli trasferite all’obitorio di Chieti.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, così come i Vigili del Fuoco. Si tratta della terza tragedia familiare avvenuta nel giro di 24 ore. Ricordiamo che a Nuvolenta, nel bresciano, una donna ha ucciso il marito davanti al figlio. A Napoli sono stati invece trovati morti due conviventi, un uomo e una donna.