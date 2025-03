Un tragico incidente domestico

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Petrosino, un comune in provincia di Trapani, dove una donna di 62 anni, Erina Licari, ha perso la vita a causa di un attacco del suo cane, un meticcio di grosse dimensioni. La tragedia si è consumata ieri sera, quando la vittima è uscita in giardino per dare da mangiare al suo animale domestico. Secondo le prime ricostruzioni, il cane ha aggredito la donna, infliggendole ferite mortali alla testa.

Il momento dell’attacco

Il figlio della donna, che si trovava all’interno dell’abitazione, ha udito le urla disperate della madre e si è precipitato fuori. Purtroppo, quando è arrivato, ha trovato la madre già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di soccorso, per Erina non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato la comunità locale in stato di shock, con molti che si interrogano su come possa accadere una simile tragedia all’interno di un contesto familiare.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. Il cane, che è stato posto sotto sequestro, sarà sottoposto a esami per verificare la presenza di eventuali tracce di sangue sul muso, per determinare se appartengano alla padrona. Questo evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari. È fondamentale che i proprietari di cani, specialmente quelli di razze più grandi e potenzialmente pericolose, adottino tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti i membri della famiglia.