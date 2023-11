Il frontale in cui è morto un uomo di 60 anni è avvenuto sulla strada statale all'altezza di Pomarance in provincia di Pisa

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel pisano, sulla strada statale SS 439 da Pomarance verso Larderello in località Bulera.

Tragedia a Pisa, frontale tra due auto: un morto e due feriti

Dalle prime ricostruzioni è emerso che le due auto si sono schiantate frontalmente l’una contro l’altra. Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo e una dona di circa 80 anni, mentre un terzo è deceduto. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una di Pomarance e una di Saline di Volterra, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Livorno, insieme all’elicottero Pegaso essenziale per ricoverare l’80enne all’ospedale di Pisa.

Indagano gli inquirenti

Uno dei feriti, un uomo di circa 60 anni, è apparso da subito in condizioni molto gravi ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, a seguito delle lesioni riportate. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Volterra e i Vigili del fuoco, fondamentali per mettere in sicurezza i due veicoli e prestare soccorsi ai feriti.

L’ennesimo incidente stradale

Solo 24 ore prima era avvenuto un altro frontale in provincia di Taranto, sulla statale 100 Taranto-Bari. Nello scontro sono morte quattro persone, tre delle quali erano militari dell’Esercito, appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri. I due veicoli, un’auto e un minivan, si sono scontrati all’altezza di una galleria, tra gli svincoli di San Basilio e Mottola.