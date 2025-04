Uomo trovato morto nel fiume Ciuffenna a Terranuova Bracciolini

La scoperta del corpo

Un tragico evento ha scosso la comunità di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nel fiume Ciuffenna. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che sono stati allertati dai familiari dell’uomo, preoccupati per la sua scomparsa.

La serata di venerdì si è trasformata in un incubo quando il cane dell’uomo è tornato a casa da solo, sollevando l’allerta tra i parenti.

Le circostanze della scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni, il 56enne era uscito per una passeggiata con il suo cane, un’attività che svolgeva regolarmente. Tuttavia, intorno a mezzanotte, l’animale è tornato a casa senza il suo padrone, facendo scattare l’allerta. I familiari, preoccupati per la sua assenza, hanno immediatamente contattato le autorità, che si sono attivate per le ricerche. Purtroppo, il ritrovamento del corpo nel fiume ha confermato le peggiori paure.

Ipotesi sul decesso

Le cause della morte sono ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza che l’uomo possa essere stato colpito da un malore durante la passeggiata. Le autorità competenti stanno esaminando la situazione, e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia. La comunità di Terranuova Bracciolini è in lutto per la perdita di un cittadino, e i familiari stanno affrontando un momento di grande dolore e smarrimento.