Tragedia a Torino: un pullman turistico finisce nel Po

Un drammatico incidente nel cuore di Torino

La scena è stata surreale e straziante: un pullman turistico è precipitato nel fiume Po, in pieno centro a Torino, sotto gli occhi increduli di passanti e automobilisti. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.40, nei pressi del ponte Vittorio Emanuele I, un’area affollata di turisti e residenti. L’autista, l’unica persona a bordo, ha perso la vita, mentre tre donne che si trovavano nelle vicinanze sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in modo grave.

Le dinamiche dell’incidente

Il pullman, di proprietà della Di Carlo Tours, stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha iniziato a sbandare, sfondando il parapetto di ferro e finendo nel fiume. Testimoni oculari hanno descritto il mezzo come un gigante grigio chiaro che, inizialmente, sembrava stesse semplicemente facendo manovra. La situazione è rapidamente degenerata, culminando in un tonfo assordante quando il bus ha colpito l’acqua. L’autista, Nicola Di Carlo, 64 anni, originario dell’Abruzzo, è stato estratto dal veicolo dai canoisti presenti, ma nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato morto.

Le operazioni di soccorso e le indagini

Le forze dell’ordine e i soccorritori sono accorsi rapidamente sul luogo dell’incidente, con l’ausilio di elicotteri e sommozzatori. La polizia ha chiuso l’accesso alle aree circostanti per consentire le operazioni di recupero e per garantire la sicurezza. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente: si sta valutando se l’autista abbia subito un malore o se ci siano stati errori di valutazione durante la manovra. La comunità è scossa da questo tragico evento, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando l’affollamento della zona.