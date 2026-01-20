Tragedia a Yakutsk: adolescente schiacciato da un carro armato in un'esposizione

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Yakutsk, nella repubblica russa di Sakha (Yakutia), dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto durante una mostra di attrezzature militari. L’episodio è accaduto martedì, mentre il giovane e un amico stavano esplorando un carro armato esposto, parte di una collezione di veicoli catturati durante il conflitto in Ucraina.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto riportato dal sindaco di Yakutsk, Yevgeny Grigoryev, le prime indagini hanno rivelato che il ragazzo è stato schiacciato da un pesante componente metallico del carro armato. Gli operatori di emergenza e gli investigatori sono stati prontamente inviati sul luogo.

Circostanze della tragedia

Il ragazzo, nato nel 2009, sarebbe entrato nel veicolo attraverso un’apertura situata nella parte inferiore, quando un componente del carro armato è crollato su di lui, uccidendolo sul colpo. Le informazioni iniziali indicano che il giovane, insieme a un amico di 17 anni, era riuscito a salire nel carro armato dopo che un pannello era stato rimosso, il che ha aperto la strada a questo tragico evento.

Reazioni delle autorità

In seguito all’incidente, la procura della regione ha avviato un’indagine per verificare eventuali violazioni delle normative di sicurezza. Il Comitato investigativo russo ha aperto un fascicolo penale per omicidio colposo e ha disposto una serie di esami forensi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Contesto della mostra

La mostra in cui è avvenuto l’incidente è parte del parco multimediale “Russia – La mia storia”, dove sono esposti vari pezzi di hardware militare, tra cui veicoli che le forze russe hanno catturato durante le operazioni in Ucraina. Tra i pezzi esposti si trovano un veicolo blindato Bradley di fabbricazione statunitense e un veicolo corazzato ucraino.

Il direttore del parco ha dichiarato che Yakutsk è l’unico luogo in Russia, al di fuori di Mosca, ad avere una mostra permanente di attrezzature militari catturate, un’opportunità rara per la regione di esporre tali mezzi. Tuttavia, questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza di tali esposizioni.

Grigoryev ha esortato i genitori a vigilare sui propri figli e a evitare che giochino in prossimità di oggetti potenzialmente pericolosi. Ha anche annunciato che verranno effettuati controlli sulla sicurezza nelle esposizioni pubbliche per prevenire simili tragedie in futuro.