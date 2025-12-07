Tragedia al largo di Creta: scoperti 17 migranti deceduti su un'imbarcazione

Un evento drammatico ha scosso il Mediterraneo nei pressi dell’isola greca di Creta, dove la guardia costiera greca ha recuperato i corpi di almeno 17 migranti e richiedenti asilo da un’imbarcazione parzialmente deflazionata. La tragedia, avvenuta sabato, ha rivelato la grave situazione dei migranti nel tentativo di raggiungere l’Europa.

Le vittime, tutte di sesso maschile, sono state trovate a circa 26 miglia nautiche (48 km) a sud-ovest di Creta.

Due sopravvissuti, purtroppo in gravi condizioni, sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Le cause specifiche del naufragio rimangono incerte e sono attualmente oggetto di indagine.

Il dramma dei migranti nel Mediterraneo

La guardia costiera ha riferito che i due sopravvissuti hanno raccontato di come il loro natante fosse diventato instabile a causa di condizioni meteorologiche avverse. Senza cibo, acqua e riparo, i migranti si sono trovati esposti alle intemperie, e la barca ha iniziato a imbarcare acqua prima di affondare. Il sindaco di Ierapetra, Manolis Frangoulis, ha descritto i passeggeri come giovani e in difficoltà.

Il ritrovamento dei corpi è avvenuto dopo che una nave cargo turca ha segnalato la presenza dell’imbarcazione alla guardia costiera greca, che ha rapidamente inviato mezzi di soccorso sul posto, con il supporto dell’agenzia Frontex, l’agenzia europea per la gestione delle frontiere.

Possibili cause della tragedia

Secondo le prime indagini, i migranti potrebbero essere morti per disidratazione e ipotermia. Infatti, le condizioni meteorologiche intorno a Creta erano particolarmente avverse, con venti che superavano i 90 km/h, contribuendo a rendere il viaggio ancora più pericoloso. I rapporti indicano che i migranti potrebbero essere stati in mare per oltre un giorno prima di essere scoperti.

Aumento della migrazione da Libia a Creta

Negli ultimi mesi, il numero di migranti e richiedenti asilo che tentano di raggiungere Creta dalla Libia è aumentato significativamente. La Libia è attualmente in preda a conflitti interni, dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011. Questo contesto ha spinto molti a cercare rifugio in Europa, nonostante i pericoli insiti nel viaggio attraverso il Mediterraneo.

Secondo i dati dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), oltre 16.770 persone hanno cercato asilo nell’Unione Europea quest’anno, con un numero crescente di sbarchi a Creta. Questo aumento è stato accompagnato da crescenti preoccupazioni riguardo alla strategia dell’Unione Europea nella gestione della crisi migratoria.

Politiche migratorie e critiche internazionali

La risposta del governo greco alla crisi migratoria è stata oggetto di controversie. Ad esempio, nel luglio scorso, il governo conservatore guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha sospeso le udienze per le richieste di asilo, in particolare per coloro che arrivano sull’isola di Creta dalla Libia. Queste misure hanno suscitato critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani e attivisti, che hanno messo in discussione il trattamento riservato ai migranti.

Inoltre, le autorità di frontiera sono state accusate di non garantire la sicurezza e i diritti dei migranti in difficoltà, aumentando così il rischio di tragedie come quella avvenuta recentemente. Questi eventi mettono in evidenza la necessità di un approccio più umano e coordinato nella gestione della migrazione nel Mediterraneo.