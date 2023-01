Tragedia allo Shanghai, muore il 60enne Tonino Garritano, sul posto anche la scientifica per i rilievi di rito da girare al magistrato di turno

Tragedia allo Shanghai, in zona Paretti a Livorno, dove muore il 60enne Tonino Garritano.

Da quanto si apprende l’uomo originario di Bari avrebbe avuto un malore improvviso davanti ad un amico lo ha colto un giorno prima del compleanno. I media locali spiegano che Antonino Garritano era da tempo residente a Livorno e da tutti conosciuto come ‘Tonino’ ed è morto a casa di un amico.

Il decesso sarebbe avvenuto in seguito a un malore il giorno prima del suo compleanno.

E sarebbe stato proprio l’amico che lo ospitava ad accorgersi che l’uomo stava male e ad allertare i soccorritori del 118. Dopo l’allarme telefonico dalla centrale operativa del numero unico di emergenza 112 è stata inviata sul posto un’ambulanza della Croce Rossa.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

Con il primo mezzo anche un secondo della Svs con il medico del 118 a bordo. “Tonino” è stato trovato in arresto cardiaco ed il personale sanitario ha avviato tempestivamente le manovre di rianimazione purtroppo con esito vano.

Dopo quel tentativo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti il personale delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi di rito e per la compilazione del verbale ad uso del magistrato di turno.