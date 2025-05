Una tragedia inaspettata

La comunità di Vibo Valentia è stata scossa da una notizia tragica: una donna di 32 anni, Martina Piserà, è deceduta all’ospedale locale mentre era in attesa di un bambino. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e tristezza, non solo per la perdita della giovane madre, ma anche per quella del suo bambino, che non è riuscito a venire alla luce.

La Procura della Repubblica ha deciso di aprire un’inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto, in un momento già di per sé difficile per la famiglia e la comunità.

Il dramma in ospedale

Martina si era presentata al Pronto soccorso all’alba, lamentando di non sentire più il movimento del suo bambino. Le verifiche effettuate dai medici hanno confermato il decesso del feto, un momento devastante per la donna, che è stata poi trasferita nel reparto di Ginecologia. Qui, nonostante le condizioni inizialmente stabili, la situazione è rapidamente degenerata. I medici stavano valutando se procedere con un taglio cesareo o un’induzione al parto quando, improvvisamente, Martina ha subito un arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani, lasciando la comunità in uno stato di incredulità e dolore.

Le indagini della Procura

La Procura ha avviato un’inchiesta per accertare le cause del decesso della donna e del bambino. È fondamentale comprendere se ci siano state negligenze da parte del personale medico o se si sia trattato di un tragico evento imprevisto. La famiglia di Martina ha espresso il desiderio di ottenere giustizia e chiarezza su quanto accaduto. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla sicurezza e l’assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere, in particolare in situazioni delicate come quelle legate alla gravidanza. La comunità attende con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando che possano portare a risposte e, soprattutto, a un miglioramento delle pratiche sanitarie.