Tragedia a Catanzaro, un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito da un furgone durante le manovre in retromarcia. L’autista del mezzo non se ne è nemmeno accorto.

Tragedia a Catanzaro: furgone investe e uccide bimbo di 2 anni

Tragedia nel quartiere Janò, a nord della città di Catanzaro, dove un bambino di appena 2 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava giocando con il suo cane nel cortile antistante la sua abitazione e sarebbe sfuggito agli occhi dei genitori. Il furgone, durante le manovre di retromarcia, lo ha travolto. A nulla è servito l’intervento dei soccorsi. Si cerca intanto di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

L’uomo alla guida del furgone che ha investito, durante le manovre di retromarcia, e ucciso un bambino di 2 anni, non se ne è nemmeno accorto. E’ stato poi rintracciato dalla polizia e, una volta saputo cosa era successo, ha accusato un malore. I carabinieri e la polizia locale hanno avviato le indagini e, la Procura della Repubblica di Catanzaro, ha aperto un fascicolo al fine di stabilire le responsabilità.