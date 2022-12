Tragedia di Casamicciola: i familiari delle vittime non vogliono i funerali di Stato

Le famiglie delle vittime della strage di Casamicciola sembrano d’accordo sul non svolgere i funerali di Stato, dando l’ultimo saluto in maniera privata.

Non ci saranno funerali di Stato per le vittime di Casamicciola

Non ci saranno, con tutta probabilità, funerali di Stato per le vittime della frana di Casamicciola, comune ischitano devastato nelle scorse settimane dal maltempo. Dopo la restituzione delle salme alle famiglie, l’orientamento dei parenti è infatti quello di svolgere cerimonie separate in forma privata, senza la presenza di autorità, per dare l’ultimo saluto alle vittime della tragedia.

E anche se Ischia vorrebbe stringersi attorno ai familiari degli 11 morti, i parenti, a quanto pare, hanno espresso al commissario prefettizio la loro contrarietà alla celebrazione di cerimonie solenni.

I funerali saranno celebrati in forma privata

Delle modalità delle esequie si è parlato lunedì pomeriggio, 5 dicembre, durante un incontro tra le famiglie e le autorità presso la basilica di Santa Maria Maddalena, nella zona di Casamicciola più colpita dalla alluvione.

In merito non sono state comunicate decisioni ufficiali, ma l’orientamento emerso sarebbe un “No secco” ai funerali di Stato, per lasciare alle famiglie lo spazio per raccogliersi nel dolore e dare l’ultimo saluto ai propri cari lontano dai riflettori.