Il procuratore capo di Venezia ha confermato di aver ricevuto dal Comune i dati sul cavalcavia.

Tragedia di Mestre: “Il bus ha strisciato sul guardrail”

Bruno Cherchi, procuratore capo di Venezia, ha parlato delle indagini relative alla tragedia di Mestre. “Quello che è certo, e che hanno riferito i testimoni, è che il bus ha strisciato sul guardrail con la fiancata destra mentre la sinistra, è stato accertato, non ha alcun segno” ha spiegato il procuratore. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni “man mano che sono nella condizione di essere sentiti” per lo stato fisico “ma soprattutto per quello psicologico“. Cherchi ha spiegato che queste persone hanno subito un trauma e hanno perso parenti. Le testimonianze, quando saranno complete saranno affiancate dagli esiti delle perizie tecniche per avere un quadro più chiaro.

Tragedia di Mestre: ricevuti dal comune i dati sul cavalcavia

La procura ha acquisito dal Comune i dati sul cavalcavia in cui è avvenuto l’incidente. “Attendiamo le relazioni della polizia locale e dei vigili del fuoco” ha spiegato Cherchi, per poi valutare “quali perizie bisogna fare e a quali tecnici affidarle“. L’autopsia sul corpo dell’autista dell’autobus, Alberto Rizzotto, è stata eseguita, ma l’esito arriverà tra una decina di giorni.