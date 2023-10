Incidente bus Mestre, in viaggio di nozze verso Venezia: la storia di Antonela e Marco

Incidente bus Mestre, in viaggio di nozze verso Venezia: la storia di Antonel...

Antonela e Marco avevano scelto Venezia per l'ultima tappa del viaggio di nozze. La giovane, di solo 24 anni, aspettava un bambino.

Nel drammatico incidente avvenuto a Mestre martedì 3 ottobre, sono state spezzate molte vite. Tra queste c’è quella di Antonela, giovane di 24 anni che, circa una ventina di giorni fa, aveva sposato Marco Bakovic. Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Stando a quanto riporta la testata estera 24Sata.hr, la coppia proveniva da Spalato, in Dalmazia. Antonela era in attesa inoltre di un bambino.

Incidente bus Mestre, la storia di Antonela e Marco

Stando a quanto si apprende, la coppia di sposini avrebbe preso parte ad una gita del campeggio Hu di Marghera. Qui avrebbero soggiornato con altre persone decedute o rimaste ferite dell’incidente dell’autobus. Nel bus erano presenti a bordo turisti di varie nazionalità tra le quali francese, spagnola o ancora ucraina e tedesca.

Il cordoglio del premier croato

Il premier croato Andrej Plenković, attraverso un cinguettìo su Twitter ha espresso tutta la sua vicinanza alle vittime e alle loro famiglie: “Profonde condoglianze a Giorgia Meloni, al Governo e al popolo italiano per il terribile incidente a Mestre. Il nostro pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Auguriamo pronta guarigione ai feriti”.