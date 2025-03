Tragedia domestica a San Severo: accoltellato durante una lite

Un litigio per futili motivi sfocia in un tragico omicidio a San Severo.

Un litigio che si trasforma in tragedia

La serata di ieri a San Severo, nel Foggiano, si è trasformata in un incubo per una giovane coppia. Durante una lite per motivi banali, una donna ha accoltellato il suo convivente, Mario La Pietra, un muratore di 30 anni, che è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La donna, coetanea della vittima e casalinga, ha dichiarato che l’episodio è avvenuto mentre stava preparando la cena, con il loro bambino di un anno in braccio e un coltello da cucina nell’altra mano.

La dinamica dell’accaduto

Secondo il racconto della donna, la lite sarebbe scoppiata dopo che il compagno, tornato a casa in stato di ebbrezza, avrebbe iniziato a strattonarla e a tirarle i capelli. Nel tentativo di difendere il piccolo e di divincolarsi, la donna avrebbe colpito l’uomo all’addome. Solo dopo aver notato il sangue, la donna si sarebbe allarmata e avrebbe chiamato i soccorsi. La situazione si è aggravata rapidamente, portando alla tragica morte di Mario.

Un contesto di violenza domestica

Le testimonianze dei vicini e di un collega di lavoro dell’uomo parlano di una coppia apparentemente tranquilla, senza segni evidenti di conflitti. Tuttavia, la serata fatale è stata preceduta da una discussione nel pomeriggio, quando la donna si era rifiutata di uscire con il compagno. La tensione è aumentata quando, dopo una nuova lite per questioni economiche, l’uomo ha rifiutato di dare alla convivente i soldi per le sigarette, scatenando un ulteriore conflitto. La Procura ha avviato indagini approfondite per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, e l’appartamento è stato posto sotto sequestro.

Le conseguenze di una tragedia annunciata

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla violenza domestica e sulle dinamiche relazionali che possono sfociare in atti estremi. La comunità di San Severo è scossa da quanto accaduto, e molti si chiedono come sia possibile che una lite possa degenerare in omicidio. La donna, attualmente senza provvedimenti cautelari, ha espresso il suo dolore per la perdita del compagno, ma la sua versione dei fatti sarà esaminata attentamente dalle autorità competenti.