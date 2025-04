Un dramma che ha scosso la comunità

La piccola frazione di Oltra, a Lamon, è stata teatro di una tragedia che ha lasciato senza parole i residenti. Un padre di 50 anni è accusato di aver ucciso il proprio figlio di 17 anni, per poi togliersi la vita. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando shock e incredulità tra i vicini di casa e gli amici della famiglia.

La comunità, già colpita da difficoltà economiche e sociali, si trova ora a dover affrontare un lutto inaspettato e devastante.

Le indagini in corso

I carabinieri, giunti sul posto insieme al magistrato di turno, hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche di questo tragico evento. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. La madre del ragazzo, presente nell’abitazione al momento dei fatti, è stata ascoltata dagli inquirenti per comprendere meglio cosa sia accaduto. Gli spari, uditi dai vicini, hanno dato l’allerta, portando le forze dell’ordine a intervenire tempestivamente.

Un contesto familiare complesso

Le vittime, di origine balcanica, vivevano in un contesto familiare che, a quanto pare, nascondeva tensioni e difficoltà. Non è ancora chiaro cosa possa aver spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo, ma le testimonianze dei vicini parlano di una famiglia riservata, che non dava segni evidenti di crisi. Questo dramma solleva interrogativi su come le difficoltà personali possano sfociare in atti di violenza, mettendo in luce la necessità di un supporto psicologico e sociale per le famiglie in difficoltà.