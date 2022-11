Tragedia familiare a Salerno, ferisce la moglie a coltellate e si toglie la vita

Salerno, ferisce la moglie a coltellate e si toglie la vita: vittima portata in ospedale dai carabinieri e 115 in azione sul recupero del corpo

Tragedia familiare all’alba in provincia di Salerno, dove un uomo ferisce la moglie a coltellate e si toglie la vita.

Secondo quanto riportato dai media territoriali che stanno dando la notizia a San Mango Piemonte un uomo si è suicidato impiccandosi al cavalcavia dell’autostrada dopo aver aggredito la moglie con un’arma da taglio e probabilmente dopo aver pensato di averla uccisa.

Le circostanze in cui è maturato il terribile dramma in Campania non sono ancora molto chiare, ma ci sono elementi purtroppo certi.

Il primo è che all’alba di oggi, 16 novembre, la cittadina di San Mango Piemonte si è svegliata con un morto ed una ferita, con un uomo che si è tolto la vita dopo aver colpito la consorte all’interno della loro abitazione al Parco Fiorito.

Vittima trasferita in ospedale dai carabinieri

La vittima è stata trasportata all’ospedale Ruggi direttamente dai carabinieri della territoriale che sono intervenuti sul posto. L’uomo invece, dopo aver menato quel fendente alla moglie, si è allontanato da casa prima dell’arrivo dei militari e dei soccorritori ed è stato trovato cadavere sul cavalcavia dell’autostrada di San Mango, nel tratto che conduce verso l’uscita di Pontecagnano Faiano.

Le operazioni di recupero del corpo sono affidate ai vigili del fuoco.