Femminicidio a Spinea, uomo uccide la moglie a coltellate in casa: fermato

Dramma a Spinea, nel Veneziano, dove si è verificato l’ennesimo femminicidio. Questa mattina, venerdì 23 settembre 2022, alle prime luci dell’alba, un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, mentre si trovavano nella loro abitazione. La tragedia si è consumata in una casa di via Mantegna e ha coinvolto una famiglia di origini romene. L’uomo si è scagliato contro la moglie, prendendola a coltellate.

Le cause e il movente dell’omicidio sono al momento ancora sconosciute. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, per effettuare i primi rilievi del caso all’interno dell’abitazione della coppia. Il responsabile è stato fermato dalle forze dell’ordine. Non si hanno ancora ulteriori dettagli su questa terribile tragedia.