Femminicidio a Codroipo, uomo uccide la moglie a coltellate e scappa: arrestato

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno si è consumato un femminicidio a Codroipo: un uomo ha ucciso la propria moglie per poi fuggire.

Ennesimo femminicidio in Italia, in particolare a Codroipo (Udine), dove una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito che è fuggito dopo aver compiuto il delitto. Al momento dell’uccisione erano presenti in casa anche i figli della coppia che stavano dormento e sono stati ora affidati ai congiunti.

Dopo ore di ricerche, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare l’uomo e ad arrestarlo con ancora addosso gli abiti sporchi di sangue.