“Non volevamo più soffrire, eravamo vecchi e malati” ha dichiarato alla polizia un uomo di 87 anni, che ha ucciso la moglie di 84 anni e ha tentato il suicidio. L’uomo ha spiegato che ha agito di comune accordo con la moglie.

Uccide la moglie anziana e tenta il suicidio: “Non volevamo più soffrire”

“Abbiamo deciso insieme di farla finita, non volevamo più soffrire” ha dichiarato il pensionato di 87 anni che ha ucciso la moglie di 84 anni e ha tentato il suicidio nella loro casa a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. L’uomo, che è stato soccorso dalle forze dell’ordine e arrestato, ha spiegato la sua versione dei fatti dal letto di ospedale in cui è ricoverato. In due ore di interrogatorio ha raccontato di aver agito in accordo con la moglie per una “comune volontà di farla finita” e mettere fine “alle sofferenze legate all’età e alla malattia“.

La donna soffriva di una patologia degenerativa che la rendeva non completamente autosufficiente. Il suo racconto è al vaglio del gip. La donna è stata uccisa con una sola coltellata e non ci sono segni di lotta o difesa, particolare compatibile con la versione dell’uomo.

La dinamica dell’omicidio

L’allarme era stato lanciato nella giornata di sabato 10 luglio. I soccorritori hanno trovato il cadavere della donna nella sua abitazione e accanto al suo corpo giaceva il marito, gravemente ferito ma ancora cosciente.

La coppia conduceva una vita dignitosa e i figli erano molto presenti. Le condizioni di salute avevano reso tutto più difficile, rendendo quasi impossibili anche i piccoli gesti quotidiani. Gli agenti hanno trovato un biglietto scritto a mano in cui i due avevano cercato di spiegare la loro decisione ai familiari.