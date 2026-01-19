Tragedia ferroviaria in Spagna: oltre 39 morti e molti feriti

Domenica sera, intorno alle 19:39, la Spagna è stata teatro di una tragedia ferroviaria che ha scosso il paese. Due treni, uno Iryo diretto da Malaga a Madrid e uno Alvia in viaggio opposto, si sono scontrati sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia nei pressi di Adamuz, in provincia di Cordova.

Le prime notizie parlano di almeno 39 morti e oltre 152 feriti, di cui cinque in condizioni critiche.

Il disastro ha avuto luogo in un tratto che era stato recentemente ristrutturato, suscitando domande e preoccupazioni sulla sicurezza della rete ferroviaria spagnola. I dettagli dell’accaduto continuano a emergere, mentre le autorità avviano un’inchiesta per comprendere le cause di questo tragico evento.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il treno Iryo, partito da Malaga, ha deragliato poco dopo la partenza, finendo sul binario adiacente. Qui ha colpito il treno Alvia, che transitava in direzione di Huelva. Le conseguenze dell’impatto sono state devastanti: l’ultima carrozza del treno Iryo si è rovesciata, intrappolando un numero imprecisato di passeggeri.

Testimonianze dei sopravvissuti

Le testimonianze dei superstiti raccontano momenti di terrore e confusione. Un giornalista di Radio Nacional de España, presente a bordo del treno Iryo, ha descritto l’impatto come un terremoto che ha scosso i vagoni. I passeggeri, spaventati e disorientati, sono stati costretti a cercare vie di fuga attraverso i finestrini rotti, mentre il personale di bordo tentava di assistere i feriti. Molti hanno riferito di aver visto corpi senza vita e scene strazianti che resteranno impresse nella memoria.

Le indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause del deragliamento. Inizialmente, gli investigatori hanno rinvenuto un giunto rotto sui binari, che potrebbe essere la causa principale dell’incidente. Questo elemento critico, secondo le prime analisi, mostrava segni di usura e potrebbe aver contribuito al disastro.

Critiche alla sicurezza ferroviaria

Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha definito l’incidente come estremamente strano, sottolineando che è avvenuto su un tratto di linea che era stato recentemente rinnovato. Tuttavia, lettere inviate dai sindacati dei macchinisti avevano già sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei binari, descrivendo una situazione di usura avanzata. Le autorità dovranno ora affrontare le responsabilità e le carenze strutturali che hanno portato a questa tragedia.

Reazioni e solidarietà internazionale

La notizia del disastro ha suscitato una reazione immediata a livello politico e sociale. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per onorare le vittime. Anche leader europei hanno espresso la loro solidarietà, con il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha offerto le condoglianze alle famiglie colpite.

In un momento così difficile, la Spagna e il suo popolo trovano supporto nella comunità internazionale, mentre le indagini continuano per scoprire la verità dietro a questo tragico evento. Le immagini dai luoghi dell’incidente rivelano un’umanità ferita, ma anche il coraggio di chi si è mobilitato per aiutare i sopravvissuti e le autorità di soccorso che stanno lavorando instancabilmente per recuperare le vittime e fornire assistenza a chi ne ha bisogno.