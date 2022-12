Tragedia in casa: bimbo muore mentre fa il bagnetto

Era un semplice bagnetto al suo bambino, un momento di intimità e gioia tra madre e figlio.

Tuttavia, si è trasformato in una tragedia: ieri 5 dicembre 2022 ad Adelaide, sulla costa dell’Australia Meridionale, un bambino piccolo, lasciato per qualche minuto da solo, è morto annegato nella vasca da bagno.

Tragedia durante il bagnetto: la mamma si allontana e lui muore annegato nella vasca

Il dramma si è consumato durante il bagnetto pomeridiano nell’abitatone di famiglia del piccolo, nel quartiere di Banksia Park, alla periferia estrema di Adelaide.

Infatti, l’allarme è scattato intorno alle 17:50 ora locale, la mattina in Italia, quando è pervenuta la richiesta di aiuto da parte dei familiari del piccolo. Subito i soccorsi sono giunti sul posto dell’accaduto.

Rianimazione inutile

Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia in supporto qualora fosse stato necessario trasportare immeditamente il piccolo in ospedale. Tuttavia, per lui non c’è stato niente da fare.

Infatti, i paramedici hanno provato a rianimare il bimbo, però poco dopo il loro arrivo ne hanno dichirato il decesso.

Morte non sospetta

La polizia ha spiegato già che la morte del piccolo non è sospetta, è stata dichiarata come una tragedia. Motivo per il quale non sono state rilasciate altre informazioni nè sulla vittima nè sulla dinamica effettiva degli eventi. Tra l’altro non sono iniziate neanche indagini sul caso.