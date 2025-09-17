Momenti di terrore all’istituto Piscicelli-Maiuri di Vomero-Arenella: un maestro si accascia e muore in classe mentre stava insegnando. I soccorsi, immediati, si sono rivelati purtroppo inutili.

Napoli, il maestro muore in classe

Questa mattina, come appreso da Fanpage, all’interno della scuola “Piscicelli-Maiuri”, un importante istituto comprensivo della zona, Antonio C., maestro di matematica, ha perso la vita durante la lezione.

Trasferito da poco dal plesso Ruotolo della stessa scuola, l’insegnante di prima elementare ha improvvisamente accusato un malore, la cui natura è ancora da accertare. Subito i colleghi hanno tentato di soccorrerlo, ma ogni sforzo è stato vano. Un docente di educazione fisica ha provato a utilizzare il defibrillatore presente in struttura, senza riuscire a salvargli la vita. Gli alunni, giovanissimi, sono rimasti sotto choc, così come gli altri insegnanti, il dirigente e il personale ATA. Solo ieri la scuola aveva festeggiato la tradizionale giornata di accoglienza per le prime classi del nuovo anno scolastico 2025-2026.

Dramma al Vomero, maestro muore in classe: il ricordo

“Per me Antonio sarà sempre qui, tutte le mattine, in quella che è e rimarrà la sua scuola, quella a cui ha dedicato una vita, a lei ed ai suoi bambini, ai nostri bambini. Buon viaggio Maestro Antonio, riposa in pace”, recita uno dei tanti messaggi pubblicati in Rete subito dopo la notizia. La scuola e l’intera comunità sono ora unite nel dolore, ricordando la passione che Antonio ha messo ogni giorno nella sua missione educativa.