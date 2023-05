Sul passo dello Stelvio nelle Dolomiti si è consumata una tragedia in montagna: è morta la guida alpina Anton “Toni” Reinstadler. Il 55enne stava scendendo a valle quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato. La vittima era membro del soccorso alpino di Solda nonché fratello di Olaf Reinstadler, il capo stazione dello stesso Soccorso alpino. Il sinistro con esito estremo si è verificato nel pomeriggio, quando Toni aveva finito le operazioni di disgaggio valanghe.

Tragedia in montagna, morta una guida alpina

Era con il fratello e nel corso della discesa sulla neve da uno dei pendii è inciampato per rotolare a valle. Purtroppo i traumi riportato nella caduto non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono giunti a razzo i soccorsi ma per il povero Reinstadler non c’era più niente da fare.

Il cordoglio di amici e colleghi sui social

Dai media si apprende che il 55enne, non solo professionista ma uomo di forte carica empatica, era molto conosciuto come guida alpina, istruttore di sci e soccorritore di montagna e che lascia la moglie e due figlie. Sui social i messaggi di strazio e cordoglio sono tantissimi e la Croce Bianca ha scritto: “Siamo vicini alla famiglia e al soccorso alpino di Solda”.