Miracolo della natura: in pieno agosto temperature rigide al Passo dello Stelvio e neve.

Dall’afa e il caldo torrido alla neve in un batter d’occhio: il maltempo abbattutosi sul Nord Italia ha portato fiocchi bianchi al Passo dello Stelvio nella sera di lunedì 3 agosto, al confine tra la Lombardia e l’Alto Adige.

Le previsioni meteo avevano annunciato la possibile precipitazione sopra i 2.500 metri, con l’abbassamento delle temperature, e i fiocchi sono iniziati a cadere nella serata di lunedì.





Neve al passo dello Stelvio

E anche per la giornata di martedì 4 le temperature saranno rigidissime: al Passo dello Stelvio si prevede un clima che toccherà massimo 1 grado.

Situazione quasi analoga anche sulle Dolomiti. Sebbene non ci sia neve, ma anche l’assenza di prati le temperature piuttosto autunnali. Anche a valle i valori sono decisamente sotto la media stagionale, ma giovedì Bolzano sfiorerà nuovamente i 30 gradi.

La neve al Passo dello Stelvio in pieno agosto non è di certo una novità. Anche negli anni passati non erano mancate nevicate estive, anche agostane, sul passo alpino, una delle poche zone in cui si può sciare anche d’estate grazie alla presenza di un ghiacciaio. Ma il maltempo porta anche guai. Nei giorni scorsi è stata chiusa la stradale nel tratto Bagni Vecchi di Bormio – Quarta Cantoniera dello Stelvio, sul versante lombardo, a causa di smottamenti.