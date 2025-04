Un ritrovamento inquietante

Domenica mattina, attorno alle 10, il greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ha fatto da sfondo a un ritrovamento macabro: il corpo senza vita di una donna di origine marocchina, di 44 anni. La scoperta ha immediatamente allertato le autorità, che hanno avviato un’indagine per omicidio volontario. La Procura ha mantenuto il massimo riserbo sulle cause della morte, ma ha già fissato un’autopsia per chiarire i dettagli del decesso.

Le indagini in corso

Il sostituto procuratore Giulia Angeleri ha dichiarato che la situazione è più complessa del previsto, richiedendo ulteriore tempo per valutare le circostanze. Il cadavere, rinvenuto sotto un cavalcavia, potrebbe essere rimasto nel luogo per almeno 48 ore. La donna, che viveva al di fuori della Bergamasca, aveva parenti nella provincia di Bergamo e, secondo le prime informazioni, era conosciuta per avere un passato complicato. Nonostante i carabinieri abbiano riferito che non sono stati riscontrati segni di morte violenta, la presenza di escoriazioni sul corpo solleva interrogativi.

Ipotesi e interrogativi

Il fatto che la donna indossasse solo biancheria intima e una canottiera ha portato a ipotizzare un gesto estremo, ma rimangono molte domande senza risposta. Se si trattasse di un suicidio, perché la donna si trovava in quella posizione e in quel modo? Se invece fossero coinvolte altre persone, perché abbandonare il corpo in un luogo così difficile da raggiungere? Gli inquirenti stanno esaminando ogni pista, mentre la comunità locale è scossa da questo tragico evento.

Un altro episodio inquietante

Non lontano da questo episodio, un altro evento tragico ha colpito la Valle Seriana. A Clusone, un incendio ha distrutto un’Audi A4 station wagon, causando la morte carbonizzata del conducente, un sessantenne del posto. Questo secondo evento ha ulteriormente aumentato la tensione nella zona, già colpita dalla scoperta del corpo della donna. Le autorità sono ora impegnate a fare luce su entrambi i casi, cercando di comprendere le dinamiche che hanno portato a queste tragedie.