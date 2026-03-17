Tragedia durante una vacanza alle Cinque Terre: una turista di 24 anni è morto dopo essere caduta dagli scogli. Inutile l’intervento dei soccorsi. I dettagli di quanto accaduto.

Tragedia alle Cinque Terre: turista di 24 anni cade dagli scogli

Una ragazza polacca di 24 anni era in vacanza alle Cinque Terre con i genitori, per l’esattezza a Riomaggiore. Ieri pomeriggio, 16 marzo 2026, la giovane turista, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe improvvisamente scivolata cadendo dagli scogli. A dare l’allarme un gruppo di giovani del borgo che hanno provato a raggiungerla mentre aspettavano l’arrivo dei soccorsi.

Tragedia alle Cinque Terre: turista di 24 anni cade dagli scogli e muore

Ieri pomeriggio, come detto, una turista polacca di 24 anni è caduta dagli scogli alle Cinque Terre, finendo rovinosamente tra i massi. Subito sono arrivati i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco, allertati da un gruppo di giovani del posto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La ragazza è infatti morta sul colpo battendo violentemente la testa. Sotto choc la sua famiglia che era in vacanza con lei. Ancora da chiarire le cause della caduta. Il corpo della 24enne è stato trasferito alla Spezia con un gommone dei Vigili del Fuoco.