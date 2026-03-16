A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, il mondo del reality e della Tv in generale è stato colpito da un grave lutto, ovvero la morte di Annalisa Petrini.

Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini, colonna del reality show

Il Grande Fratello piange una delle figure più importanti della sua storia. Annalisa Petrini, storica capo redattrice del reality show da oltre vent’anni è infatti venuta a mancare, lasciando un profondo vuoto nel mondo della televisione. Stimata da tutti i concorrenti che nel corso degli anni sono entrati nella casa, questo il ricordo da parte della produzione del GF: “Annalisa Petrini era una delle colonne portanti del Grande Fratello, con noi sin dalle prime edizioni. Da ieri non c’è più, noi la ricorderemo sempre.”

Addio ad Annalisa Petrini, figura storica del Grande Fratello: il dolore di Cristina Plevani

Tra i concorrenti del Grande Fratello che hanno voluto ricordare con commozione Annalisa Petrini, la vincitrice della prima edizione, Cristina Plevani con un post sui social: “avevo già fatto il primo colloquio il 15 giugno a Milano e a luglio ero stata chiamata per scendere a Roma. Prendo il treno, prendo la metro mai presa in vita mia, sbaglio a prenderla, rimedio con un taxi e arrivo, in anticipo. Mi siedo a mangiare in una tavola calda e sento una voce: ‘ciao, tu sei Cristina e vieni da Iseo, vero?’ Mi chiesi chi potesse conoscermi a Roma. Era Annalisa. Sei entrata nel mio cuore (e di tutti gli altri) diventando famiglia legata al Grande Fratello.” Anche Salvo Veneziano ha voluto ricordarla: “Annalisa Petrini era la nostra sorella più grande, colei che ci tutelava e ci dava i consigli. Lei c’era sempre per noi tutti, io non ti dimenticherà mai cara Annalisa.”