Tragedia a Lodi, partorisce in casa ma il neonato muore

Dramma nel centro storico di Lodi, dove sabato scorso, 20 dicembre 2025, un parto in casa si è trasformato in tragedia. L’allarme è scattato intorno alle ore 11.00 quando i vicini di casa, allarmati dalle urla, hanno subito contattato il 118.

All’arrivo i sanitari hanno trovato una donna di 35 anni, originaria dell’Ecuador, che aveva appena partorito, col neonato che però non era reattivo. Assieme alla donna, all’interno dell’abitazione, non c’era nessuno. Mamma e piccolo sono subito stati portati in ospedale, dove è stato attivato il Codice Viola, ovvero il codice previsto in presenza di un sospetto contesto di violenza, anche se in quel momento, non sarebbero emersi segni che andassero appunto in questa direzione. Per il neonato purtroppo non c’è stato nulla da fare. La madre è stata ricoverata in stato di shock.

Ci sono ancora diversi elementi da chiarire riguardo alla tragedia successa lo scorso sabato a Lodi, dove una donna di 35 anni ha partorito in casa col neonato che però è morto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna non risiederebbe nella casa dove è stata soccorsa e in passato, diverse volte, si sarebbe rivolta a strutture sanitarie per presunte violenze subite. La Procura intanto ha disposto il sequestro della salma per poter eseguire accertamenti e stabilire con esattezza le cause del decesso del neonato.