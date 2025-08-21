La strada Panoramica di Olbia protagonista di un grave incidente questa mattina che ha coivolto due automobili, lo schianto, seppur abbia causato ingenti danni alle vetture che sono state portate via dal carro attrezzi dopo i rilievi, non ha per fortuna fatto sì che le persone coinvolte rischiassero la vita.

Lo schianto frontale, le cause ancora ignote

Secondo quanto ricostruito dal sito SassariToday le automobili procedevano in direzioni opposte e si sarebbero colpite frontalmente. Le cause non sono ancora state rese note ma è probabile che il frontale sia stato causato dalla forte velocità e dal tentativo di sorpasso di uno dei due veicoli.

Le persone a bordo delle due vetture sono in totale 4, tutte sono state trasportate in elisoccorso all’ospedale del capoluogo e non versano in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco

A seguito del grave incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre, tramite l’utilizzo di cesoie adibite al taglio della lamiera, i corpi delle persone coinvolte.

La strada è rimasta chiusa sino a dopo le ore 9 per consentire i soccorsi e il ripristino della strada al transito veicolare. Oltre a Vigili del Fuoco ed ambulanze, presente anche la Polizia per eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti atti alla ricostruzione dell’esatta dinamica.