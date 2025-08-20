Terribile incidente stradale questa mattina, 20 agosto 2025, a Murazzano, in provincia di Cuneo, dove un auto e una moto si sono scontrate sulla Sp 661. Morto il motociclista.

Terribile incidente a Murazzano: scontro auto-moto

Terribile incidente a Murazzano: morto il motociclista

Sono ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica del terribile incidente stradale di questa mattina a Murazzano, Cuneo, sulla Sp 661, quando una moto si è scontrata frontalmente con un’auto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, tra cui anche l’elicottero del 118. Per il motociclista, un uomo di 68 anni di nazionalità svizzera, non c’è stato però nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente, a supporto della viabilità, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Unione Montana Alta Langa.