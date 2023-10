Tragedia per Naldo, l'ex calciatore di Bologna e Udinese: muore il figlio di ...

Una grande tragedia ha colpito il calciatore Naldo, ex difensore di Bologna e Udinese. Il figlio di 4 anni, Davi, è morto. A comunicarlo è l‘Antalyaspor, club turco nel quale gioca oggi il difensore brasiliano

L’incidente del piccolo Davi

Il figlio di Naldo era ricoverato in terapia intensiva da più di un mese in seguito a un grave incidente stradale, ma non ce l’ha fatta.

Il mondo del calcio si stringe nel lutto, a partire dalle squadre in cui il calciatore aveva giocato anche in Italia.

Chi è Naldo

Naldo Pereira, 41 anni, ha giocato per qualche tempo in Italia. Da gennaio a giugno 2013 ha vestito la maglia del Bologna, mentre la stagione seguente ha giocato per l’Udinese.

Poi è stato difensore di molte squadre come Getafe, Sporting Lisbona, Krasnodar, Espanyol, Antalyaspor e infine è arrivato in Turchia.