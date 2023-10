Non ce l’ha fatta il bimbo di 3 anni finito in arresto cardiaco a causa di una fuga di gas. Il piccolo infatti è morto nonostante i tentativi di rianimazione.

La fuga di gas nella masseria

La tragedia è avvenuta a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, all’interno di una masseria alle 11 di mattina.

Raccontano i genitori del bimbo di aver sentito un forte odore di gas prima di accorgersi che il figlio non respirava più. I soccorsi sono subito intervenuti, mandando anche un’eliambulanza.

Inizialmente il bimbo sembrava riprendersi ma poi, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, è morto durante il trasferimento in ospedale.

I carabinieri, guidati dalla procura di Termini Imerese stanno conducendo le indagini. La pista della fuga di gas sembra la più probabile.

Petralia Soprana in lutto

Si unisce al dolore dei genitori l’intera comunità di Petralia Soprana.

Piero Macaluso, sindaco del paese, dice: “Siamo sconvolti, non ci sono parole per la tristezza che proviamo per quanto accaduto. Dichiareremo il lutto cittadino per la perdita di questo nostro figlio. Al momento si pensa che il piccolo Francesco possa essere morto a causa di una fuga di gas.”