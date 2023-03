Tragedia sfiorata a Savona: autista del bus ha un malore alla guida, 50 bambini salvati dalle maestre

Tragedia scongiurata nel Savonese. Nei pressi di Pietra Ligure, un autobus con a bordo una scolaresca di 50 bambini ha rischiato di precipitare da un viadotto autostradale: l’autista alla guida ha accusato un malore improvviso, decisivo l’intervento di due maestre a bordo.

Il mezzo era senza controllo

L’intervento delle due insegnanti ha permesso all’autobus, ormai fuori dal controllo dell’autista, di rallentare la corsa e di essere indirizzato verso la carreggiata opposta, lato monte, dove si è schiantato contro un muraglione, senza alcuna conseguenza per le persone che vi viaggiavano all’interno. Il dirigente della Polizia Stradale di Savona Giuseppe Rappa parla di «miracolo», di «tragedia scampata». Un miracolo realizzato dalle maestre Monica Negro e Ilaria Gallio che, insieme ad altre tre colleghe, avevano la responsabilità della scolaresca formata dalle classi primarie dell’Istituto Comprensivo Giovanni Boine di Imperia.

Il racconto di una delle due maestre

L’autobus viaggiava in direzione Genova, verso Limone Piemonte, dove la scolaresca avrebbe dovuto trascorrere una giornata sulla neve. La maestra Ilaria ha raccontato gli attimi di panico che hanno preceduto l’arresto del mezzo: «Io e la mia collega ci siamo accorte che l’autobus iniziava a non tenere la strada. Inizialmente pensavamo che l’autista non stesse seguendo molto la carreggiata, e non gli abbiamo dato troppo peso. Una frazione di secondo dopo il mezzo ha cominciato a strisciare contro il muro dell’autostrada, e lì ci siamo spaventate. Io mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo l’autista e ho visto che aveva le braccia e il tronco sul volante e sono intervenuta».