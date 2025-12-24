La vittima è stata gravemente ferita e ha riportato dieci costole rotte.

Attimi di paura per una donna 61enne travolta da una mandria di mucche. La vittima è stata gravemente ferita ma per fortuna è riuscita a salvarsi. Ecco come.

Donna travolta da una mandria di mucche: “Mi sono finta morta, così sono sopravvissuta”

La donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta e schiacciata da una mandria di mucche.

La vittima, il cui nome è Mary-Jane Parker, stava camminando con il suo cane quando improvvisamente si è ritrovata circondata dagli animali.

Cosa è successo

Il fatto è accaduto nelle Scottish Highlands in Scozia, ad agosto 2025. Mary-Jane Parker, di 61 anni, in pochi istanti è stata avvolta dalla mandria di mucche che l’ha fatta cadere più volte a terra. Bloccata e immobilizzata, a quanto racconta il magazine “People”, la donna si è finta morta, nel tentativo di evitare ulteriori colpi.

Le ferite riportate

Nell’incidente la donna ha riportato dieci costole rotte, contusioni ai polmoni e numerosi altri traumi, tra cui una grave ferita al polpaccio sinistro con una profonda lacerazione muscolare, oltre a fratture allo sterno e a una mano.

Il racconto choc: “Essere viva è un dono”

Ripercorrendo quegli attimi, Mary-Jane racconta di essere rimasta bloccata a terra per circa 45 minuti, fingendosi morta. In seguito è riuscita a inviare un segnale di emergenza con un dispositivo satellitare.

Grazie ai soccorsi, intervenuti anche con l’elisoccorso, è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a interventi chirurgici. Dopo dieci giorni di prognosi, oggi la donna dice: “Essere viva è un dono”.