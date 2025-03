Tragedia stradale in Lombardia: due giovani perdono la vita in un incidente

Un tragico incidente stradale

Alle prime luci dell’alba, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Cavernago, in provincia di Bergamo. Due giovani di 19 anni, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, hanno perso la vita in uno scontro frontale tra un’auto e un camion. L’incidente è avvenuto lungo la nuova bretella della strada provinciale 498, intorno alle 5 del mattino. La notizia ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra amici e familiari, che ora piangono la perdita di due vite promettenti.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incidente sia stato causato da un’invasione di corsia. La Opel Corsa, sulla quale viaggiavano i quattro giovani, si è scontrata frontalmente con un camion. A bordo dell’auto, oltre ai due deceduti, si trovavano anche la sorella gemella di Nora e un altro amico, entrambi rimasti gravemente feriti. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato i feriti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le loro condizioni sono state giudicate critiche.

Un bilancio tragico e le indagini in corso

Il camionista, fortunatamente illeso, ha assistito impotente alla scena. Le autorità competenti, tra cui la polizia stradale, stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le responsabilità e le cause esatte dell’incidente. Questo tragico evento non è isolato: un altro incidente mortale si è verificato in provincia di Salerno, dove due giovani hanno perso la vita in un impatto violento tra due automobili. La serie di incidenti stradali che ha colpito il paese solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e sull’importanza di una guida responsabile, soprattutto tra i giovani.