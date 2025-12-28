Tragedia sulla Marmolada: Un freerider perde la vita in un incidente mortale

Un freerider romano di 31 anni ha purtroppo perso la vita in un tragico incidente a causa di una valanga sulla Marmolada. La sua passione per gli sport invernali e l'amore per la montagna lo hanno portato a vivere esperienze uniche e indimenticabili. La comunità degli amanti della neve lo ricorderà per il suo spirito avventuroso e il suo entusiasmo contagioso.

Una tragica giornata si è consumata sulla Marmolada, dove un giovane sciatore di 31 anni, Edoardo Conti, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. Questo incidente ha suscitato grande emozione e preoccupazione tra gli appassionati di sport invernali e gli amanti della montagna.

Il dramma si è svolto nel pomeriggio, mentre Conti stava praticando freeride a un’altitudine di circa 2.700 metri, sotto la Punta Rocca.

Improvvisamente, una massa di neve si è staccata, colpendolo e facendolo precipitare in un crepaccio. I suoi amici, non vedendolo tornare, hanno lanciato l’allerta dopo circa mezz’ora di attesa.

Le operazioni di soccorso

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo. I compagni di Conti hanno contattato la Centrale Unica di Emergenza, che ha mobilitato la Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino e richiesto l’intervento di un elicottero per raggiungere il luogo dell’incidente. Durante il primo sorvolo, i soccorritori hanno subito individuato la valanga e il crepaccio in cui l’uomo era stato inghiottito.

La ricerca delle vittime

Per facilitare le operazioni di recupero, sono state inviate sul posto due unità cinofile, una del Soccorso Alpino e l’altra della Polizia. Gli operatori, una decina in totale, hanno iniziato un sondaggio approfondito della zona, affrontando notevoli difficoltà dovute alla conformazione del terreno e alla profondità del crepaccio.

Dopo un’intensa ricerca, Edoardo è stato finalmente localizzato. Estratto con cura, è stato immediatamente trasferito in elicottero a Canazei per ricevere le prime cure, ma le sue condizioni erano già gravissime.

Il tragico epilogo

Nonostante gli sforzi dei medici, Edoardo Conti è deceduto poche ore dopo il suo arrivo all’ospedale Santa Chiara di Trento. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità degli sportivi e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza in montagna, specialmente in condizioni di rischio come quelle attuali.

In una giornata già segnata dalla tragedia sulla Marmolada, un altro incidente è avvenuto in Val di Susa, precisamente a Claviere. Anche qui, una valanga ha coinvolto alcune persone, con almeno due che risultano sepolte dalla neve. Le prime informazioni indicano che le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, coinvolgendo elicotteri e squadre di soccorso alpino.

Condizioni meteorologiche e rischio valanghe

Il bollettino valanghe per la giornata ha segnalato un grado di pericolo marcato nella zona, evidenziando come le abbondanti nevicate recenti e gli accumuli di neve ventata abbiano reso il terreno instabile. Gli esperti avvertono che le condizioni di sicurezza sulle piste e nei fuoripista possono cambiare rapidamente, richiedendo cautela e preparazione adeguata.

Questo drammatico evento mette in luce l’importanza di rispettare le indicazioni di sicurezza e di essere sempre consapevoli dei rischi associati alla pratica degli sport invernali. La comunità sciistica è invitata a riflettere su queste tragedie affinché simili incidenti possano essere evitati in futuro.