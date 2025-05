Indagini in corso per l’incidente mortale

La procura di Como ha avviato un’inchiesta sul tragico incidente avvenuto lungo l’autostrada Pedemontana a Lomazzo, dove un pullman ha tamponato un camion, causando la morte di Domenica Russo, una maestra di 43 anni. L’insegnante, originaria di Cazzago Brabbia, stava tornando da una gita scolastica con i suoi alunni al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate.

L’autista del pullman, un uomo di 60 anni residente a Somma Lombardo, è attualmente indagato per omicidio stradale e si trova ricoverato in terapia intensiva a Varese.

Il lutto cittadino e il ricordo della maestra

La comunità di Cazzago Brabbia si prepara a onorare la memoria di Domenica con un lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. Il sindaco Davide Bossi ha dichiarato che questo gesto vuole rappresentare un segnale di attenzione e rispetto per la figura della maestra, molto amata dai suoi alunni e colleghi. “Era una donna solare, con un’energia particolare che faceva la differenza”, ha affermato il sindaco, sottolineando il grande dolore che ha colpito la comunità per la sua prematura scomparsa.

Supporto per i bambini coinvolti nell’incidente

In seguito all’incidente, circa quindici bambini sono stati ricoverati in vari ospedali, ma fortunatamente non versano in gravi condizioni. Il sindaco ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e ha assicurato che la comunità è pronta a fornire supporto psicologico agli alunni, considerando la gravità dell’accaduto. “Siamo tutti a loro disposizione, ma non è il momento di essere asfissianti”, ha aggiunto Bossi, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente di sostegno per i piccoli durante questo difficile periodo.