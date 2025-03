Due incidenti mortali in poche ore evidenziano il dramma della sicurezza stradale in Italia.

Un sabato notte tragico

Il sabato notte si è trasformato in un incubo per le famiglie di quattro giovani italiani, vittime di incidenti stradali che hanno scosso profondamente le comunità di Roccadaspide e Cavernago. Due incidenti distinti, ma entrambi con un tragico bilancio: quattro vite spezzate e tre feriti gravi. La prima tragedia ha avuto luogo sulla Statale 166 degli Alburni, dove due amici, Luca Minella e Samuel Auricchio, sono morti in un violento scontro tra auto. Luca, 25 anni, era un cameriere, mentre Samuel, 24 anni, lavorava come benzinaio. Entrambi erano ben conosciuti nella loro comunità e stavano percorrendo la stessa strada, ignari del destino che li attendeva.

Dettagli dell’incidente nel Salernitano

Il drammatico incidente è avvenuto a pochi passi dalle abitazioni dei due ragazzi. I soccorritori, giunti sul posto intorno alle , hanno trovato una scena devastante: Luca era stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre Samuel era intrappolato tra le lamiere della sua auto. Nonostante i tentativi dei vigili del fuoco di liberarlo, Samuel è deceduto poco dopo in ospedale. Un altro giovane, che viaggiava con loro, ha riportato gravi ferite e ora è in prognosi riservata. Questo tratto della Statale 166 è tristemente noto per la sua pericolosità, e il vicesindaco di Roccadaspide ha chiesto misure urgenti per migliorare la sicurezza stradale, come l’installazione di dissuasori e autovelox.

Il secondo incidente a Cavernago

Non lontano da Roccadaspide, un altro tragico incidente ha colpito la comunità di Cavernago. Quattro giovani, di ritorno da una serata in discoteca, si sono scontrati frontalmente con un camion. Due di loro, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, entrambi 19enni, sono morti sul colpo. La sorella gemella di Nora, che era al volante, e un amico sono rimasti gravemente feriti. Il conducente del camion, fortunatamente illeso, ha lanciato l’allerta ai soccorsi. Il sindaco di Cavernago ha espresso il suo dolore per la perdita di giovani così promettenti, noti per il loro impegno nella comunità.

Un appello alla sicurezza stradale

Questi tragici eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle strade italiane. Le autorità locali sono chiamate a prendere provvedimenti immediati per prevenire ulteriori incidenti. La richiesta di installare misure di sicurezza come dissuasori e autovelox è diventata urgente, poiché la vita di giovani innocenti è stata spezzata in un attimo. La comunità piange la perdita di questi ragazzi, mentre si spera che le tragedie di sabato notte possano servire da monito per un cambiamento necessario nella cultura della sicurezza stradale in Italia.