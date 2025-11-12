L'autobus era partito da Chala e diretto ad Arequipa quando è finito in un dirupo dopo lo scontro con un altro mezzo.

Tragedia in Perù, un bus è precipitato in un burrone dopo lo scontro con un altro mezzo. Sono decine i morti.

Tragico incidente in Perù: bus precipita in un burrone

Tragico incidente in Sud America, in Perù. Un bus pieno di persone è infatti precipitato in un dirupo dopo essersi scontrato con un altro mezzo di trasporto.

E’ successo sulla Panamericana, nei pressi della località di Ocona. L’autobus era partito da Chala e diretto ad Arequipa. Le autorità hanno confermato all’emittente Rpp che l’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte al chilometro 780. Si indaga per capire le cause dell’incidente, come mai il bus e l’altro mezzo si sono scontrati, scontro che ha fatto perdere il controllo dell’autobus all’autista, bus finito poi nel dirupo.

Tragico incidente in Perù, bus precipita in un burrone: almeno 37 morti

Grave incidente stradale nel Sud del Perù, dove un bus è precipitato in un burrone dopo lo scontro con un altro mezzo. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali citate dall’emittente Rpp, i morti accertati sarebbero 37, mentre i feriti sarebbero 13. Questo terribile incidente stradale riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale nello Stato Sud Americano e sulle condizioni delle infrastrutture.