Tragico schianto tra quattro camion in autostrada: un morto, c'è anche un ferito grave

Terribile incidente avvenuto intorno alle ore 14, lungo l’autostrada A4, sul viadotto del Tagliamento, in direzione Venezia. Nel tratto a tre corsie, al chilometro 464, all’incrocio tra i comuni di Ronchis (Udine) e San Michele al Tagliamento (Venezia), un mezzo pesante ha tamponato una bisarca. Una persona ha perso la vita.

Sono in totale quattro i camion rimasti coinvolti nel grave incidente. Al momento dello schianto, secondo quanto s’apprende, c’erano rallentamenti sulla corsia di marcia per la presenza di mezzi pesanti, mentre le corsie di sorpasso e veloce erano libere. Nella collisione sono andati a finire anche altri due mezzi pesanti, tra cui un autoarticolato che trasportava granaglie. Il materiale si è riversato sull’asfalto occupando anche le corsie di sorpasso e veloce.

Nel violento scontro una persona ha perso la vita. La vittima è rimasta schiacciata nella cabina del proprio camion. Quando è stato raggiunto dai soccorritori e liberato dalle lamiere per lui purtroppo non c’era già nulla da fare. Anche un altro camionista, alla guida di uno dei due mezzi coinvolti successivamente nell’incidente, ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Sul posto i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno interdetto il traffico tra Latisana e il Nodo di Portogruaro anche per consentire le operazioni di pulizie della sede stradale dal carico di granaglie perso da uno degli autoarticolati.