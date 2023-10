Violento incidente tra un camper e una Ferrari a San Giovanni Suergiu, in Sardegna, dove è morta carbonizzata una coppia di turisti svizzeri.

Una coppia di turisti svizzeri a bordo di una Ferrari è morta carbonizzata in un violento scontro con un camper a San Giovanni Suergiu. Marito e moglie, di 63 e 67 anni, avevano noleggiato la macchina per partecipare a una manifestazione di Supercar. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, i due avrebbero effettuato un sorpasso lungo la Statale 195, nel Sud della Sardegna, dove è avvenuto l’incidente mortale con un camper che stava viaggiando nella direzione opposta.

Oltre alla coppia morta carbonizzata, si contano altri quattro feriti: tra questi due turisti di nazionalità indiana, che viaggiavano a bordo di una Lamborghini, portata fuori strada dall’incidente. Entrambe le auto sportive erano dirette a Teulada per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, il raduno di auto che si sarebbe concluso ad Olbia tra qualche giorno.

Incidente d’auto in Sardegna, coppia muore carbonizzata

L’incidente è avvento questa mattina attorno alle 10.30 nei pressi di San Giovanni Suergiu, nel sud dell’isola. Sul camper viaggiava una coppia altoatesina residente a Selva di Val Gardena, rimasta ferita a seguito dello scontro, che ha portato la Ferrari fuori strada. Per i due passeggeri svizzeri non c’è stato scampo, l’automobile ha immediatamente preso fuoco lungo la banchina e la coppia è morta carbonizzata. Gli inquirenti sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Subito dopo lo scontro, il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni al km 96,300.