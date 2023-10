Un video trasmesso in diretta su Instagram riprende il momento del fatidico incidente, avvenuto tra un’auto e uno scooter nel centro di Conversano.

Incidente mortale tra auto e scooter

Lo scontro mortale è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì a Conversano, in provincia di Bari. A bordo dello scooter c’era un ragazzo di 17 anni, Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari. Alla guida, invece, un amico di 16 anni, anche lui di Mola. Improvvisamente la moto ha impattato contro un’automobile. I due ragazzi sono stati sbalzati in aria, mentre il motorino si è scontrato con una BMW che transitava nella direzione opposta.

Le dinamiche dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, aiutati da un medico che in quel momento stava camminando per strada. I soccorsi, tuttavia, si sono rivelati inutili. Il 17enne, infatti, era morto sul colpo. L’autista del motorino, invece, è stato ricoverato all’ospedale San Giacomo di Monopoli, in gravi condizioni. I carabinieri stanno vagliando le possibili piste, per ricostruire l’accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti sembra che l’auto non abbia rispettato uno stop e che il motorino non abbia avuto il tempo né lo spazio di frenare o evitare lo scontro.

La diretta su Instagram

L’incidente è stato ripreso da Anthony, durante una diretta su Instagram. Nel video viene inquadrata prima la strada, poi parte del manubrio del motorino. All’improvviso un’auto esce da una strada sulla destra, con l’obbligo dello stop. La moto sbanda per evitare il veicolo e in quel momento lo schermo diventa nero. Il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, ha proclamato lutto cittadino nel giorno del funerale. “In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza”, ha scritto in un post su Facebook. “Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile”.