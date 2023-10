Il prof di Bari colpito da una pistola giocattolo di un suo studente definisce l’episodio una “bravata”, ma chiama all’ordine: “Nessuan denuncia, ma andrebbe espulso”

Bari, prof colpito da pistola giocattolo in classe

Nella mattinata di sabato 30 settembre, a Bari, presso l’ISS Romanazzi, il prof Pasquale Pellicani è stato colpito da un suo studente con una pistola giocattolo mentre era in classe.

Il professore ha accusato un malore dopo la “bravata”, ma ha comunque deciso di tornare a scuola lunedì prossimo, senza però dimenticare l’accaduto.

Come racconta a Skytg24, non ha intenzione di denunciare ai carabineri il fatto, ma vuole prendere provvedimenti disciplinari, tra i quali l’espulsione dello studente.

La reazione del prof: “Forte malore, per loro era solo un gioco”

Secondo quanto ricostruito dall’uomo, durante il cambio dell’ora un ragazzo avrebbe preso la pistola ad aria compressa dal compagno, per poi correre incontro al professore e puntargli al petto la pistola.

“Mi sono spaventato, non riuscivo a capire se la pistola fosse finta o vera“, così racconta il docente, ancora scosso per l’accaduto.

L’uomo poi ha richiamato i due studenti: “Non hanno capito la gravità del gesto, perché per loro si trattava solamente di un gioco“.

Per questo motivo alla fine Pasquale Pellicani ha deciso di non denunciarli, ma rimane convinto che entrambi debbano essere espulsi o quantomeno che la scuola prenda provvedimenti disciplinari seri per quanto accaduto.

“Punterò per la loro espulsione perché devono essere comunque puniti” ha concluso Pellicani.