Francesco, 13enne affetto da una rara patologia, è stato salvato grazie ad un trapianto al fegato. Un intervento definito al limite dell’impossibile, che è durato 16 ore.

Trapianto di fegato che ha salvato il piccolo Francesco: operazione di 16 ore

Francesco, un ragazzino di 13 anni affetto da una rara patologia e in attesa di un trapianto di fegato, è stato sottoposto ad un intervento record definito al limite dell’impossibile. Un’operazione durata oltre 16 ore all’Ospedale Mollette della Città della Salute di Torino, che lo ha seguito fin dai primi anni di vita, quando è stata diagnosticata la malattia. Il 13enne è affetto dalla sindrome di Abernethy, una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell’addome che gli aveva provocato una grave patologia cardio-polmonare. Tutto il sangue che arrivava dall’intestino non veniva filtrato dal fegato e andava direttamente a cuore e polmoni. L’unica speranza per lui era un trapianto di fegato, dopo un anno di cure condotte dai cardiologi dell’ospedale Regina Margherita e dell’ospedale Mollette, con una combinazione di farmaci a dosaggi raramente usati in pediatria, per portare il bambino al trapianto nelle migliori condizioni.

Il trapianto di fegato quasi impossibile

La svolta per Francesco è arrivata quando il Centro Nazionale Trapianti ha segnalato al Coordinamento Regionale Trapianti Piemonte la disponibilità di un fegato pediatrico, donato da un bambino deceduto in Germania. L’equipe del Centro Trapianto Fegato di Torni è volata in Germania per eseguire il prelievo dell’organo. Il trapianto è stato effettuato da numerosi professionisti medici nella sala operatoria per sedici ore. L’intervento è riuscito perfettamente. Il tredicenne ha trascorso il decorso postoperatorio nella Rianimazione Centrale delle Molinette e nell’Area Semintensiva del Centro Trapianto Fegato e si è ripreso perfettamente. Il piccolo è stato dimesso in ottime condizioni e ha già iniziato la sua nuova vita.